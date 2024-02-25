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العثور على جثة صاحب شركة لتأجير السيارات في بغداد
أمن
2024-02-25 | 15:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,324 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بالعثور على جثة صاحب شركة لتأجير السيارات في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة صاحب شركة لتأجير السيارات جنوبي بغداد".
وأضاف المصدر أن "صاحب الشركة اختفى منذ أربعة أيام".
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