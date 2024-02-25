أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، ب‏العثور على جثة صاحب شركة لتأجير السيارات في بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة صاحب شركة لتأجير السيارات جنوبي بغداد". وأضاف المصدر أن "صاحب الشركة اختفى منذ أربعة أيام".

