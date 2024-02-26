السجن 15 سنة بحق إرهابي شارك بحرق مركز شرطة العوجة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المجرم الارهابي شارك مع العصابات الارهابية بمقاتلة القوات الامنية بعد احداث حزيران عام 2014 بدوافع ارهابية وحرق مركز شرطة العوجة".وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لاحكام المادة الثانية / 1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".