بغداد.. قطعة ارض تدفع شخصا لإطلاق النار على شقيقه بالمدائن

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خلافات على قطعة ارض دفعت شخصاً لأطلاق النار على شقيقه ضمن قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد".وأضاف ان "الحادث أسفر عن اصابته بجروح خطيرة"، لافتا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني قبل ان يلوذ بالفرار".