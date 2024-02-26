جنايات ذي قار: السجن المؤبد لمجرم يقوم بتمويل العمليات الإرهابية

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المجرم يشغل منصب الأمير الإداري العام بولاية شمال بغداد في تنظيم الدولة الإسلامية وجمع الأموال من مصادر غير مشروعة تستخدم في تنفيذ إعمال إرهابية خلال عام 2021".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".