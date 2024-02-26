إجراءات صارمة بحق مطلقي العيارات النارية.. مقداد ميري يفصلها للسومرية

وقال ميري خلال دره على سؤال للسومرية نيوز، في مؤتمر صحفي، انه "الوزارة ستتخذ اجراءات اشد صرامة بحق من يطلق العيارات النارية"، مشيرا الى انه "اي سلاح يستخدم خارج الدار حتى المرخص هو مخالف للقانون".وأضاف، ان "كل الصفحات والفيديوهات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي مرصودة"، مبينا انه "سنتخذ اجراءات سريعة ورادعة بحق المخالفة للقانون".