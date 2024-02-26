اعتقال أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي في سامراء

وذكرت السرايا، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهود استخباراتية دقيقة، وبعد ورود معلومات من مصادرنا الخاصة، ألقت قوة تابعة الى مديرية على الإرهابي (مقداد حسن علي شلاش العبيدي) المطلوب وفق المادة الرابعة إرهاب".وأشارت الى انه "اتخذت القوة الأمنية التابعة لسرايا السلام كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم تسليمه إلى قسم استخبارات ومكافحة إرهـاب سامراء".