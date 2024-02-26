نقل عدد من الضباط في شرطة البصرة (وثيقة)

قررت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، نقل عدد من الضباط في الشرطة بينهم برتبة لواء.

وبحسب وثيقة صادرة من قيادة الشرطة، تم نقل اللواء قاسم راشد زويد الى ملاك مكتب الوزير. كما تضمنت الوثيقة أدناه نصها، نقل خمسة ضباط آخرين من ملاك القيادة الى الأمرة.