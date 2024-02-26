العثور على جثة شابة شرقي البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على جثة شابة شرقي محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شابة قتلت رميا بالرصاص في قضاء شط العرب شرقي البصرة".



وأضاف المصدر أن "تم العثور على القاتل والقاء القبض عليه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.