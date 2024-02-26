في بغداد.. العثور على جثة مصري الجنسية

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بالعثور على جثة شخص مصري الجنسية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل مصري الجنسية في شارع السعدون وسط بغداد".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن ملابسات الحادث"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.