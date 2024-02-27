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تفكيك شبكتين تتاجران بأراضٍ حكومية في محافظتين
أمن
2024-02-27 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
306 مشاهدة
السومرية نيوز – امن
اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكتين تتاجران بأراضٍ حكومية في محافظتي ذي قار والأنبار.
وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستناداً إلى معلومات مؤكدة وردت إلى مفارزنا في ذي قار عن وجود (٣) أشخاص يتاجرون بأراضٍ تابعة للدولة بطرق إحتيالية، تمكنت مفارزنا في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض عليهم".
وأشار الى ان "يبيع هؤلاء المتهمين قطع أراض للمواطنين الأبرياء على أنها أراضٍ زراعية وفي حال شرائها ستصبح واقع حال ولا يمكن إخلاؤها من ساكنيها، ليتم الإطاحة بهم بالجرم المشهود وهم يبيعون إحدى الأراضي وبحوزتهم مبلغ (٧) ملايين دينار، وسجل عقود بيع وشراء".
وفي محافظة الانبار "مفارزنا تمكنت من الإطاحة بشبكة مكونة من (٧) أشخاص يروجون معاملات وهمية لمنح قطع أراض للأرامل والمطلقات مقابل أموال، حيث ضبط بحوزتهم مجموعة من المعاملات ومبالغ مالية"، وفقا للبيان.
وأضاف ان "مفارزنا في محافظة نينوى تمكن من القبض على شخص يروج معاملات قطع اراضٍ للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وقد تم استدراجه إلى كمين والإطاحة به بالجرم المشهود".
وختم البيان: "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
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