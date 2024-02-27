ذويهن ابلغوا بهروبهن.. العثور على 3 فتيات في شقة شاب ببغداد

السومرية نيوز – أمن



أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء 27 شباط/فبراير 2024، القبض على متهم يبلغ من العمر 19 عاماً قام باستدراج ثلاث فتيات من خلال "الانستغرام" الى شقته في منطقة الشعلة.







وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة ومداهمة مكان تواجد المتهم وبالفعل تم القاء القبض عليه والعثور على الفتيات الثلاثة في شقته واصطحابهم جميعا الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون، بحسب البيان. القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بعد هروب ثلاث فتيات الى جهة مجهولة من ذويهن الاولى من مواليد 2008 (قاصر) والثانية من مواليد 2006 والثالثة من مواليد 2005 وورود بلاغ من ذويهن كلاً ضمن مكان سكنها، وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الشعلة وأمر نجدة الشعلة ووجه بضرورة تدقيق المعلومات وبالفعل تمكن فريق العمل من تحديد هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 19 عام والذي أقدم على استدراج الفتيات الثلاثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا (الانستغرام)".وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة ومداهمة مكان تواجد المتهم وبالفعل تم القاء القبض عليه والعثور على الفتيات الثلاثة في شقته واصطحابهم جميعا الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون، بحسب البيان.

وبين فترة وأخرى، تنشر وزارة الداخلية العراقية ومواقع الشرطة المجتمعية، نشاطاتها في مناطق مختلفة في المحافظات، من بينها إعادة فتيات هربن من بيوت عائلاتهن، ولأسباب متعددة.

وبالنسبة إلى الموقف القانوني من قضية هرب القاصرات، بيّن المحامي مقداد الحسيني "أن المسؤولية المترتبة على هذه الظاهرة هي مسؤولية أخلاقية وليست قانونية، باعتبار أن التصرف الذي تقوم به القاصر متوقف على موافقة الوالدين، وهما من يتحملان المسؤولية الأخلاقية".



ولا تترتب على هرب القاصرات أية مسؤولية قانونية، إلا على من يساعد أو يشارك في هربهن، وبالتالي يتحمل هذا الشخص المسؤولية القانونية الجزائية استناداً إلى مواد الاشتراك (47 و84 و49) من قانون العقوبات العراقي عدد (111) لسنة 1969 وتعديلاته، وأن الجريمة تكيف وفق أحكام المادة (421) عقوبات، حيث أن كل من أسهم أو حرّض أو آوى القاصرة فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية وفق أحكام هذه المادة وبدلالة مواد الاشتراك أعلاه.



ويضيف الحسيني، "يحق لولي أمر المراهقة رفع الشكوى إن تعرضت لأي اعتداء، وتُسلم للأهل مقابل تعهد من الوالدين أمام الشرطة المجتمعية بالحفاظ عليها، وأحياناً يقدم الأب أو الأخ على قتلها حتى بعد تقديم التعهدات، وتنسب الجريمة لقاصر، لأنه بذلك لن يحكم أو يحصل على حكم مخفف، وأحياناً تدفن الفتاة من دون تبليغ أحد".



كذلك يفرض على الشاب الأول الذي غرر بالفتاة الهاربة الزواج منها بعقد ملزم بألا يطلقها خلال ثلاث سنوات، ويحاكم إن طلقها قبل هذا الموعد.