ينشأ صفحات للنصب والاحتيال.. الإطاحة بمتهم ينتحل صفة ضابط بالأنبار (صورة)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة وسرعة في الأداء، وبإشراف مدير عام الشؤون الداخلية، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط يقوم بإنشاء صفحات وحسابات وهمية بأسماء ضباط في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وغيرها.وبعد التدقيق تبين أن هذا المتهم يستخدم هذه الصفحات لغرض النصب والاحتيال على المواطنين، وفق البيان، الذي أكد ان عملية إلقاء القبض عليه جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم له في قضاء الرمادي من قبل فريق عمل أمني مختص، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.