العراق يسترد أحد المطلوبين بقضايا اختلاس من مصر

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية المتمثلة بمكتب انتربول بغداد، وبالتنسيق مع مكتب انتربول القاهرة، تمكنت من استرداد مطلوب قضائيا لمحكمة تحقيق الكرخ، عن جريمة اختلاس مبلغ (500) مليون دينار من أحد المصارف العراقية".وأضافت انه "تم استرداده الى العراق وتسليمه الى الجهات المعنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق مادة الاتهام الموجهة اليه لينال جزاءه العادل".