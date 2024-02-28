وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى ألقت القبض على متهمين اثنين بعمليات النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بتسليمهم قطع أراضٍ مقابل الحصول على مبالغ مالية لترويج معاملاتهم، حيث انتحل أحدهما صفة محافظ وقام بالتواصل معهم عبر برنامج الواتساب".وبين، أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، إذ اعترفا صراحة بالاحتيال على المواطنين وانتحال الصفات الحكومية، وقد استلما مبلغاً مالياً يقدر بـ (١٦٣) مليون دينار عراقي".وأشار إلى أنه "بعد القبض عليهما توجه عدد من المواطنين وهم من ضحايا عمليات النصب التي قام بها المتهمان وطالبوا بالشكوى ضدهما، وقد جرى تدوين أقوالهما لعرضها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".