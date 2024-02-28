مقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة وسط الديوانية

أفاد مصدر أمني، بمقتل مواطن وإصابة آخر بمشاجرة وسط محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حدثت قرب المعهد الفني وسط الديوانية اسفرت عن مقتل مواطن بطعنة سكين وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية القت القبض على شخصين متهمين بالقتل"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.