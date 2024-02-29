بسبب خلافات عائلية.. امرأة "تذبح" والدة زوجها في بغداد (صور)

السومرية نيوز – أمن



أقدمت امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، على ذبح عمتها "والدة زوجها" بسبب خلافات عائلية في حي طارق بالعاصمة بغداد.



مصدر أمني ذكر للسومرية نيوز، ان مواطنة من مواليد 2005 أقدمت على ذبح عمتها "والدة زوجها" في حي طارق بالعاصمة بغداد بسبب خلافات عائلية، مشيرا الى ان قوة أمنية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض عليها.