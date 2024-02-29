بوقت قياسي.. القبض على متهمين بقتل مواطن في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بهمة عالية وجهود تستحق الثناء والتقدير وحرص كبير بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه أمن المدينة، وبإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، وحال ورود معلومات عن مقتل مواطن يبلغ من العمر ٢٨ سنة طعنا بسكين في منطقة الأسكان بالقرب من جامع الرحمن، وجه بتشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، حيث تمكنت القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من مركز شرطة الصادق ع والتي ضمت عدد من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على شخصين متهمين بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية".وأضاف" تم وعلى الفور توقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي علما بان أحد المتهمين مازال فاقد الوعي ويرقد في المستشفى لتلقي العلاج".