استشهاد واصابة 5 منتسبين بعملية تفتيش في الطارمية

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق درع الركن قائد عمليات بغداد بإدامة الجهد الاستخباري وتكثيف واجبات الاستطلاع المسلح وبهدف محاصرة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، انطلقت فجر اليوم عمليات بحث وتفتيش في مناطق شمال الطارمية من قبل قطعات لواء المشاة (٢٥) وبالاشتراك مع مفارز من استخبارات اللواء انفاً".وأشارت الى انه "أثناء تفتيش بستان (السلمان) انفجرت عبوة ناسفة متروكة داخل هيكل منزل مهجور على القوة ادى الحادث إلى استشهاد مقاتل وجرح اربعة بجروح بسيطه مختلفة".وأكدت ان "قواتها ماضية قدماً بتطهير تلك المناطق من العصابات الإجرامية ولتفويت الفرصة عليهم ومنعهم من تنفيذ نواياهم الخبيثة التي يرومون بها إلحاق الأذى بالمواطنين وتدمير بناه التحتية".