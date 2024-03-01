مشترك بجريمة "سوق مريدي".. القبض على متهم في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة بأمرة مكتب معاون القائد لشؤون الشرطة وقسم شرطة الحدباء بالتعاون والتنسيق مع قسم المهام والواجبات التابع لمديرية حماية الشخصيات وبعد ورود معلومات دقيقة ونصب كمين محكم في مدخل مدينة الموصل ( دورة بغداد ) ، تتمكن من القبض على المتهم ( س ع ع س ) المشترك بجريمة قتل ( سوق مريدي ) والصادر بحقه امر قبض وفق المادة ٤٠٥ ق ع من محكمة تحقيق مدينة الصدر".وأضافت، انه " تم القبض عليه في منطقة حي الصمود ( دورة بغداد ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل" .