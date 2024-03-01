تسفير 30 مخالفا عبر مطار بغداد الدولي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، أبعدت كوادر مديرية شؤون الإقامة (٣٠) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي".وأضافت "جاء ذلك بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف الأنظمة، كما حثت المواطنين إلى "تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".