صقور الجو يدمرون وكرا للإرهابيين في كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دكت طائرات F_16 وكراً للإرهابيين كانت بداخله عناصر من عصابات داعش، في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".وأضافت، أنه " تم تدمير الوكر بالكامل، وقتل المجموعة الإرهابية بداخله وتدمير الاسلحة والاعتدة والمواد التي فيه "، مؤكدة أنه "بقطعاتنا الأمنية المختلفة والجهد الاستخباري الدقيق والناضج سنلاحق ماتبقى من مفارز داعش الخائبة المهزومة".