لم يتبق سوى 17% من العراقيين.. 36 مليون عراقي غادر "الجنسية الورقية"

وقال الناطق باسم خلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري، في إيضاح ورد للسومرية نيوز، ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية سجلت ( 36) مليون مواطن على البطاقة الوطنية لغاية الاول من آذار الحالي .وجاء هذا الرقم، مرتفعا عن الشهر الماضي حيث بلغ 35 مليون مواطن، مايعني انه تم استخراج مليون بطاقة وطنية خلال شهر واحد.بالمقابل، في شهر اب من العام الماضي 2023، كان عدد البطاقات الوطنية المستخرجة قد بلغ 30.5 مليون بطاقة، وحتى الأول من شهر شباط الماضي ارتفعت الى 35 مليون، أي خلال 6 اشهر تم استخراج 4.5 مليون بطاقة، وبمعدل 750 الف بطاقة شهريا.لكن خلال شباط الماضي، تم استخراج مليون بطاقة، مايظهر حجم الزيادة في استخراج البطاقات الوطنية نتيجة الاقبال الكبير من المواطنين لذلك.