اعتقال متهمين بالتهريب وضبط عجلتيهما في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) المتواصلة لمكافحة التهريب واعتقال العابثين بأمن ثروة العراق الاقتصادية ألقت مفارز لوائي شرطة الطاقة الأول والثالث القبض على متهمين (2) في محافظتي بغداد وكركوك".وأضافت، انه "تم ضبط عجلتيهما المحملتين بمنتوج نفطي مخالف للقانون، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين والعجلات إلى مراكز شرطة النفط بالمحافظتين أعلاه تمهيداً لاستكمال الإجراءات التحقيقية وسيتم عرض الدعاوى أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".