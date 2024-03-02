لأضراره بمصالح مواطنين.. استقـدام رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً

وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، في حديثه عن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بأنَّ "المُتَّهم رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً، منح قطعة أرضٍ إلى أحد المُستثمرين على أنـها خالية من الحـقوق التصـرُّفيَّـة، خـلافاً للواقع؛ ممَّا ادَّى إلى الإضرار بمصالح أشخاصٍ آخرين".وأضاف المكتب إنَّ "المُتَّهم "لم يُراعِ ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح مُزارعين مُتعاقدين على أراضٍ تقع ضمن مساحة الأرض الكليَّة التي تمَّ منحها للمُستثمر،"،لافتاً إلى قيام المُستثمر بمنع المُزارعين المُتعاقدين من الدخول إلى أراضيهم التي باتت بحكم الأمر الواقع تقع ضمن الأرض التي تمَّ منحها له، ونوَّه بأنَّ المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".