تحرير فتاة ايزيدية اختطفها داعش بـ2014

وذكرت الخلي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف المختطفات الايزيديات، تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من تحرير الفتاة الايزيدية (كوفان عيدو خرتو) التي اختطفتها عصابات داعش الارهابية بعد سيطرتها على قضاء سنجار في العام 2014".وأضافت، ان "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجدها في الاراضي السورية ليتم الوصول اليها واعادتها الى العراق وتسليمها الى ذويها الذين قدموا شكرهم وامتنانهم لرئيس الوزراء ولجهاز المخابرات على الجهود المتواصلة لمتابعة هذا الملف".