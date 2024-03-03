في ذي قار.. اندلاع نزاع عشائري عنيف

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع، مساء اليوم، بقضاء الاصلاح في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "النزاع شهد استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.