نزاع عشائري في ذي قار يتسبب باستشهاد مسؤول أمني

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع نزاع عشائري عنيف في ذي قار، مشيراً الى استشهاد مدير استخبارات المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع، مساء اليوم، بقضاء الاصلاح في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "النزاع الذي شهد استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اسفر عن استشهاد مدير استخبارات ذي قار و10 مصابين بينهم ستة من القوات الأمنية".