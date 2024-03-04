حظر شامل للتجوال وعمليات أمنية واسعة في قضاء الإصلاح بذي قار

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الاصلاح بذي قار والشروع بعمليات واسعة.وبينت الوزارة ان ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثر النزاع العشائري يعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون.وأكدت القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة، قبل ان تعلن فيما بعد بارتفاع حصيلة المعتقلين الى 75 شخصا من العشيرتين.