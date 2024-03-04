الحملة مستمرة.. حصيلة جديدة لمعتقلي "نزاع الإصلاح" في ذي قار

وقالت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن قواتها "تواصل عمليات المداهمة والتفتيش في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، اذ وصل عدد الملقى القبض عليهم لغاية الآن 105 متهماً وضبط كمية من الأسلحة".وأضافت، أنه "ما زال الواجب مستمراً".وكانت قد فرضت القوات الأمنية اليوم الاثنين، حظرا شاملا للتجوال في قضاء الإصلاح للبدء بعمليات امنية واسعة، بعد المعركة العشائرية التي شهدها القضاء وتسببت بمقتل مدير استخبارات ذي قار.وقالت الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الاصلاح بذي قار والشروع بعمليات واسعة.وبينت الوزارة ان ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثر النزاع العشائري يعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون.وأكدت القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة، قبل ان تعلن فيما بعد ارتفاع حصيلة المعتقلين الى 75 شخصا من العشيرتين.