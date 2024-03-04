ظهر بفيديو عارياً.. "ملك جمال السماوة" في قبضة الامن

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه ، "وفقًا للتوجيهات الصادرة من مراجعنا في وزارة الداخلية، وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة المثنى اللواء عبد الرضا گاطع فهد تم تنفيذ دعوة جزائية ضد المتهم ع د ح، وهو من سكنة قضاء الرميثة المتهم من اصحاب المحتوى الهابط في النشر حيث قام بالنشر صور عارية غير أخلاقية ومسيئة للحياء على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى صفحة تحمل اسم (ملحدين السماوة) حيث تبين في الاونة الاخيرة نشر تلك التسميات في (مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي) وهذه ظاهرة لاتمس لمجتمعنا وديننا الاسلامي بصلة والتي ينتقدها الدين الإسلامي والمجتمع السماوي، ويظهر المدان في مقطع فيديو يدعي أنه "ملك جمال السماوة" ويرتدي ملابسًا غير لائقة".وأضافت، انه "تم عرض الأمر على قاضي التحقيق في محكمة الرميثة، وبعد ربط الصور والفيديوهات بالمتهم، قرر القاضي إصدار أمر قبض بحقه وفقًا للمادة 372 من قانون العقوبات. تم استجواب المتهم وأدلى بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليه".ويذكر ان "قيادة شرطة المثنى تقوم متابعة تلك الصفحات لمعرفة اصحاب هذه الصفحات المسماة(باسم ملحدين السماوة)".