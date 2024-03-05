العراق خلال شهرين.. 25 حكم اعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات

وقال الناطق باسم خلية الاعلام الأمني، العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، انه منذ مطلع 2024، أي خلال شهرين، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط اكثر من نصف طن مخدرات، واكثر من 9 أطنان من المؤثرات العقلية".وأشار الى اعتقال 1459 متهما، واصدار احكام بحق 768 منهم، من بينها 9 احكام اعدام، و16 بالسجن المؤبد".وأكد "ضبط أسلحة بواقع 125 قطعة سلاح مختلفة، وضبط 143 عجلة، وتفكيك 121 شبكة منها 13 شبكة دولية، اخرها القاء القبض على عصابة دولية تمتهن تجارة المخدرات بين أربيل وبغداد والبصرة بينهم تجار خطيرون".