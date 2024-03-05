بالفيديو: شركة سيارات تعتدي على عائلة بالهراوات والعصي في بغداد

اعتداء بالهراوات والعصي في احدى الشركات التي تمارس النصب والاحتيال من خلال بيع السيارات بالتقسيط تنتهي بمقتل المواطن صبري بعد مطالبته بحق أقاربه.





متى سيتم فرض الرقابة "اللازمة" على الشركات غير الرسمية للحد من مشاكل المجتمع؟.. اقارب الضحية يناشدون في التقرير أعلاه.