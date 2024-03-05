تفكيك "أخطر" شبكة متاجرة بالمخدرات تنشط من البصرة الى أربيل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية أمنية استخبارية دقيقة استغرقت مدة ثلاثة أيام، اسفرت عن تفكيك أخطر شبكة متاجرة دولية بالمواد المخدرة تتكون من (16) متهما تمتد جرائمهم من البصرة الى أربيل".وأضافت المديرية، أنه "تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (54) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و (142) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة" .