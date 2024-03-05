نينوى وكربلاء.. اعتقال شخصين يوهمان المواطنين بالتعيين على ملاك الأمن الوطني

وذكر بيان للأمن الوطني، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناء على معلومات مؤكدة، ألقت مفارز الجهاز في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية القبض على متهم يوهم المواطنين بالتعيين على ملاكنا مقابل مبالغ مالية".وبين، أن "المتهم كان يقوم بعمليات النصب والاحتيال عبر تنظيمه لاستمارة مزورة مدعياً بأنها صادرة عن جهازنا، ويستحصل من ضحاياه مبالغ مالية بنحو (٤٠٠٠) دولار مقابل التعيين الوهمي، ليتم مصادرة ما بحوزته من استمارات".وفي كربلاء، تمكن الجهاز، وفق البيان، من "القبض على منتحل صفة ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعي قدرته على تعيين المواطنين على ملاكات أجهزة أمنية وصحية وخدمية مقابل مبالغ مالية".وأكد، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".