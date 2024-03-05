بمحافظتين.. ثلاثة عناصر من "داعش" في قبضة الأمن

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرق السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللوائين ( ٧٥ و ٩٢ و كتيبة استطلاع فق١٧ ) وبمشاركة مكافحة إرهاب المحمودية، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، تم إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضاء أبوغريب ومدينة الموصل وناحية حمام العليل".وأشارت الخلية إلى "تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".