أراد منعه من سرقتها فقتله.. تفاصيل جريمة قتل داخل "تك تك" في ميسان

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان جريمة قتل حدثت في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان وبعد مضي يومين على تنفيذ الجريمة ونتيجة العمل المهني تم كشف ملابسات الجريمة والقبض على منفذها".وأضاف البيان انه "بعد التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه باستئجار المجني عليه من قضاء الكحلاء باتجاه قضاء قلعة صالح لغرض سرقة التك تك، وبعد امتناع الضحية عن تسليم الدراجة قام بقتله وسرقة التك تك"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتصديق أقواله بدائيا وقضائيا".ولا تتوقف أجهزة الأمن العراقية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية، بسبب توافر "الأرضية الخصبة" لارتكابها وتردي الوضع الاقتصادي الذي يدخل الأسر في معاناة كبيرة، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق.