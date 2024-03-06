مجهولون يخطون عبارة "مطلوب دم" على جدران معهد الفنون ببغداد (صورة)

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني في محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين كتبوا عبارة "مطلوب دم" على جدران معهد الفنون الجميلة شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أشخاصا مجهولين قاموا كتابة عبارة (مطلوب دم) على أحد جدران معهد الفنون الجميلة في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "المعلومات الأولية تشير الى حدوث خلاف بين إدارة المعهد وأحد الطلبة ربما أفضت الى قيام هذا الطالب بتهديد المعهد باللجوء الى العشيرة في حل الخلاف"، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية والتوصل الى الفاعلين وتطبيق العدالة".