"احنا بظهركم".. عبارة "مبهمة" تغزو شوارع بغداد فما قصتها؟

واطلق جهاز الأمن الوطني، أوسع حملة توعوية تحت عنوان "احنا بظهركم" للوقاية من الابتزاز، حيث تستهدف طالبات الثانوية والاعدادية لتحصين انفسهن وهواتفهن ومواقعهن على مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر الجهاز للسومرية نيوز، ان الحملة تركز جهودها على دعم الفتيات ممن تعرضن للابتزاز الإلكتروني، وطرق الدفاع لمن لم يتعرضوا، فضلا عن توجيههن للتعامل مع المبتز بالطرق القانونية الصارمة.ويدعو جهاز الامن الوطني، جميع من يتعرض لحالات الابتزاز، للاتصال على الخط الساخن المخصص للابلاغ عن حالات الابتزاز مباشرة على الرقم (131) وسيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغ.