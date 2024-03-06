في بغداد.. "نسيب جديد" يقتل زوجته مع والديها

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل زوجة مع والديها على يد زوجها جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قام، مساء اليوم، باطلاق نار تجاه زوجته مع والدها ووالدتها في منطقة السيدية".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مقتل الزوجة مع والديها".

وشهدت بغداد، خلال الأيام الماضية، حالات قتل مشابهة في مناطق متفرقة من العاصمة، نتيجة خلافات تطورت إلى مشاجرة.