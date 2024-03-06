بوقت قياسي.. اعتقال متهم أقدم على قتل رجل وامرأة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية بوجود حادث قتل شخصين (رجل وامرأة) من قبل شخص مجهول عن طريق إطلاق النار عليهما ضمن منطقة البياع حي التراث، شرعت قيادة شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل ونتيجة التحرك السريع باتجاه محل الحادث ومراقبة الكاميرات".وأضافت، انه "تم التوصل إلى المتهم وضبط عجلته والسلاح المستخدم بالحادث نوع مسدس من قبل دوريات النجدة ودوريات فوج طوارئ بغداد الرابع ضمن منطقة الدورة وتسليمه الى مركز البياع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".