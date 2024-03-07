تنفيذ أمر قبض بحق مدير عام صحة صلاح الدين الأسبق

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نفذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين أمر القبض الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بحق المدير العام لدائرة صحَّة المُحافظة الأسبق، وذلك بالتعاون مع قوَّةٍ من إنفاذ القانون في المُحافظة؛ على خلفيَّـة صرف مبلغ (٢,٥٦٣,٤٠٠,٠٠٠) ملياري دينارٍ؛ بناءً على تخويلٍ مُزوَّرٍ".وأوضح المكتب أنَّ "المبلغ، الذي تمَّ صرفه هو جزءٌ من مستحقات شركة تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لدائرة صحَّة المُحافظة بموجب عقدٍ تمَّ توقيعه في العام ٢٠١٣"، لافتاً إلى أنَّ "الصرف تمَّ لأحد الأشخاص بناءً على تخويلٍ مُزوَّرٍ منسوبٍ إلى المدير المُفوَّض للشركة المُجهّزة، لافتاً إلى أنَّ المحكمة سبق أن أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".