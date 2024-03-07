اعتقال متهمين وضبط عجلتيهما في محافظتين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) ألقت مفارز لواء شرطة الطاقة الرابع القبض على متهمين (2) في محافظتي بغداد وديالى وضبط عجلتيهما المحملتين بمنتوج نفطي مخالف للقانون والضوابط".وأضافت، انه "تم تسليم المتهمين والعجلات إلى مراكز شرطة النفط بالمحافظتين أعلاه تمهيداً لاستكمال الإجراءات التحقيقية وسيتم عرض الدعاوى أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".