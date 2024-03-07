اعتقال متهم بالمخدرات وضبط اختام مزورة واسلحة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والجهات الأمنية العاملة ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الصدر ببغداد، نفذت عملية أمنية بحثا عن المطلوبين وللسيطرة على السلاح المنفلت ورفع التجاوزات الحاصلة على الطرق والأرصفة العامة في سوق مريدي" ، مضيفة أنه " تمكنت القوة المنفذة للواجب من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات) ، وتنفيذ عملية تفتيش اسفرت عن ضبط (أختام مزورة لدوائر حكومية مع وثائق ومطبوعات مزورة ولوحة رقم سيارة ) في احد الدور الخالية من ساكنيها".واضات. انه "تمضبط ( 6 بندقية كلاشنكوف، 4 مخزن بندقية ، بندقية قاذفة دخان ، مسدس صوتي، 60 اطلاقة عتاد خفيف ، 6 حقائب بندقية ، 2 علبة مسدس فارغ ، 5 شريط رشاشة BKC ، حاويه عتاد BKC عدد 3 ، حقيبة نسيجية ، 8 كراب مسدس ، 8 سكاكين صغيره ) مع إحالة 21 دراجة نارية تم ضبطها بدون أوراق رسمية إلى دائرة المرور".واشارت الى انه" تم إحالة المتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة" .