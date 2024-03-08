رويترز: مقتل مدنيين 2 بغارة جوية تركية في دهوك

وقالت المصادر وفقا لـ"رويترز"، إن "القصف طال قرية برسكي التابعة لناحية شيلادزي شمال دهوك، وادى الى مقتل مدنيين 2".وتابعت أن "شهود عيان اكدوا ان المدنيين المستهدفين خرجوا صباح اليوم من القرية لجمع أعشاب الربيع في الجبل المطل على القرية".