السومرية نيوز – امن



أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، القبض على مطلقي عيارات نارية في القبلة إثر دكة عشائرية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة النجدة في محافظة البصرة تمكنت من القبض على متهمين لإطلاقهم العيارات النارية في منطقة القبلة".



وأوضحت أن "مفارز قاطع نجدة القبلة هرعت إلى أحد الأحياء السكنية ضمن قاطع المسؤولية اثر سماع صوت إطلاق نار في الهواء كان مصدره دكة عشائرية، وبعملية نوعية تمت مطاردتهم ومحاصرتهم والقبض على المتهمين بإطلاق العيارات النارية وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم".