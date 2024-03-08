اندلاع حريق كبير في مركز الكاميرات التابع لشرطة واسط (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حريقا كبيرا اندلع في مركز الكاميرات والمراقبة التابعة لشرطة محافظة واسط".



وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث وتمكنت من إخماده"، مشيرا الى ان "حجم الاضرار الناتجة عن الحريق لم تعرف بعد".