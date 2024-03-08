انتشار أمني شرقي بغداد.. مصدر يكشف السبب

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية واستخبارية انتشرت في منطقة زيونة وقامت بتطويق بعض الشوارع وأجرت عمليات تفتيش هناك".وبين، أن ذلك جاء "بعد شجار وقع الليلة الماضية في حي العمارات داخل زيونة تطور إلى استخدام أسلحة".