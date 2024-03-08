مطاردة شرقي بغداد تنتهي باعتقال شخص استخدم سلاحاً في مشاجرة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات العليا بضرورة القبض على حاملي الاسلحة النارية غير المرخصة وحصر السلاح بيد الدولة، وبأشراف قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي تمكنت مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الخامس من القبض على شخص لقيامه بإطلاق النار على أحد المواطنين".وبين، أن "العملية جاءت إثر نشوب مشاجرة وإطلاق نار ضمن منطقة الفضل، حيث تم مطاردة الشخص المعتدي والقبض عليه وضبط بحوزته سلاح غير مرخص نوع (مسدس)"، مشيراً إلى "تسليمه الى مركز الشرطة اصولياً".