صلاح الدين.. الإطاحة بشبكة متورطة بتزييف سبائك الذهب والعملة الأجنبية

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لمعلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني في جنوب صلاح الدين أكدت وجود شبكة تتاجر بسبائك الذهب المزيف والعملة الأجنبية المزيفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية والتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين جرى تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة ومتابعتهم ليتم القبض على (٤) متورطين وضبط (٦ كغم) من مادة تراب الذهب المزيف وسبائك من الذهب المضروب ومبالغ مالية مزورة".وأضاف، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".