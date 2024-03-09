العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات "وعد الحق"

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بالاعتماد على ارادة المقاتلين انطلقت فجر هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطعات من فرسان الجيش وبواسل الداخلية ورجال الحشد الشعبي وليوث جهاز مكافحة الارهاب وباسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".وأضافت ان هذه العملية الجسورة انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الارهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها تأكيدا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بديمومة الانتصارات المتلاحقة ضد اوكار الارهاب وما تشهده المحافظة من استقرار أمني نتيجة جهود ابطال القطعات الامنية المختلفة واسناد وتعاون وتفهم اهلنا الاكارم في ديالى وعشائرها الكريمة بكل اطيافها وتنوعاتها الاجتماعية العزيزة.وتابعت، "سنطارد الارهاب بهمة اهلنا ووحدتهم الوطنية الجسورة وعزيمة الابطال من فرسان الجيش وبواسل قوى الامن الشجعان واسود جهاز مكافحة الارهاب ورجال الحشد الشعبي ولن تفلت هذه العناصر المنهزمة من عقاب الامة وقرار رجال قواته الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بالقضاء عليهم اينما ثقفوا".